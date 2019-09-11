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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На мостовом переходе «Фрунзенский» начались дорожные работы по укладке асфальтобетонного покрытия

11 сентября 2019 17:40
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Общая протяженность моста – 667 метров. Для устройства нижнего слоя дорожного полотна на мосту понадобится 2,5 тысячи тонн асфальта.
10 сентября после завершения работ по гидроизоляции и устройству деформационных швов дорожники приступили укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на мосту через реку Самару.

По словам начальника участка Александра Лишанова, работы планируется закончить к концу текущей недели. Общая протяженность моста – 667 метров. Для устройства нижнего слоя дорожного полотна на мосту понадобится 2,5 тысячи тонн асфальта. Параллельно ведется окраска металлических пролетных строений моста.

В настоящее время мост соединен с берегами с двух сторон. В понедельник, 9 сентября, завершены работы по устройству первого конструктивного слоя асфальтобетона на улице Фрунзе с подъездом к мосту. Сейчас на правом берегу реки Самары осуществляется переустройство коммуникаций на других съездах развязки.

На левом берегу, со стороны улицы Шоссейной, строители устанавливают опоры освещения и контрактной сети троллейбусов, шумозащитные экраны, а также ведут подготовительные работы для устройства верхнего слоя дорожного покрытия. Всего на объекте задействовано 450 человек и 80 единиц техники.

Напомним, что по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, автомобильное движение по мостовому переходу «Фрунзенский» должно быть запущено в 2019 году. «Дорогу на юг от Самары в значительной мере облегчит Фрунзенский мост, работы по которому вышли на финишную прямую. Мы планируем открыть по нему движение уже в конце года», — подчеркнул глава региона в своем послании на 2019 год.

Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через озеро Банное (длина – 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной, транспортной развязки на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги.

Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км.

Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Благоустройство региона
11 сентября 2019  17:40
Общая протяженность моста – 667 метров. Для устройства нижнего слоя дорожного полотна на мосту понадобится 2,5 тысячи тонн асфальта.
На мостовом переходе «Фрунзенский» начались дорожные работы по укладке асфальтобетонного покрытия
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