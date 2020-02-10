Капитальный ремонт сельских домов культуры в рамках нацпроекта «Культура» будет выполнен в срок

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В Самарской области в 2020 году начинается активная фаза работ по капитальному ремонту районных и сельских домов культуры. В муниципальных районах будет отремонтировано и реконструировано 10 домов культуры. Всего за 3 года будет модернизировано 26 объектов в 22 муниципальных образованиях. Среди них сельские Дома культуры в селе Дубовый умет Волжского района и селе Александровка в Большеглушицком районе.Сельские Дома культуры являются излюбленным местом отдыха, объектом культуры и притяжения населения всех социальных категорий и возрастов. Однако, оба здания построены в 60-е годы прошлого столетия и капитального ремонта в них не было. Ветхое состояние помещений, отсутствие условий доступности здания для людей с ограниченными возможностями здоровья, устаревшее оборудование в настоящее время является серьезным препятствием для повышения качества услуг культуры и внедрения новых форм обслуживания населения.В результате капитального ремонта ДК преобразуются в современное культурное пространство с учетом потребностей местных жителей. Появится Wi-Fi, зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные зоны и библиотечное пространство. Ход ведения ремонтных работ на каждом этапе будет контролироваться региональным Правительством и общественностью.«Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым поставлена перед нами задача выполнить работы быстро, не выходя из графика. Сегодня мы имели очень серьёзный разговор с представителями местных администраций относительно сроков выполнения работ, строгого контроля подрядчиков, которые выйдут на эти объекты, и обеспечить открытие домов культуры к началу октября», — рассказал министр культуры Борис Илларионов.Ожидается, что после капитального ремонта больше сельских жителей будут вовлечены в культурную жизнь района. Обновленные ДК создадут дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи, проведения патриотических и культурно-просветительских акций, создание комфортных условий для семейного досуга, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризация детскоготворчества.Преобразования в рамках нацпроекта уже коснулись в 2019 году культурно-досугового комплекса «Октябрьский» в г.о. Октябрьск и Дома культуры «Октябрь» в пос.Мехзавод г.о.Самара, где после капитального ремонта началась активная творческая деятельность, передает пресс-служба облправительства.