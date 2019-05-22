Елена Лапушкина осмотрела территории строящихся детских садов в Кировском районе
22 мая 2019 18:45
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В первую очередь глава города посетила место строительства детского сада по улице Ташкентской в районе домов №122, №114, №126. Объект должен быть введён в эксплуатацию до конца 2019 года.
Детский сад на 240 мест предназначен для детей в возрасте от года до семи лет. Всего в детском саду будут работать 12 групп. В их число входят и ясельные группы, количество которых может быть увеличено в случае отсутствия очередности среди детей от трех до семи лет.
Объект строится согласно муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы, подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2015-2019 годы и государственной программе Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года.
При выполнении в зимнее время строительно-монтажных работ было допущено нарушение технологии: не были выполнены соответствующие мероприятия по защите фундамента от промерзания и увлажнения. В связи с этим городской Департамент градостроительства потребовал до возобновления работ на данном участке представить заключение обследования состояния основания грунтов с определением несущей способности в соответствии с проектной документацией, выполненное лицензированной организацией.
В настоящий момент проведены лабораторные обследования грунта, подрядчиком разработан ежедневный план по усилению фундамента и график по выполнению строительно-монтажных работ.
Глава Самары поручила руководителю Департамента градостроительства Сергею Шанову жестко контролировать сроки выполнения работ:
«Ежедневно представитель вашего департамента должен присутствовать на этом объекте и докладывать вам и мне оперативную информацию по выполнению графика. У нас срок завершения работ – 1 ноября 2019 года. Я лично буду контролировать это каждый день».
Вторым объектом внимания Главы города стал детский сад в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовая Аллея. Дошкольное образовательное учреждение располагается в районе жилых домов №138, №142 по улице Алма-Атинской.
Сад рассчитан на 240 мест, четыре из 12 групп (80 мест) рассчитаны для детей до трех лет. При отсутствии очередности детей от трех до семи лет, количество ясельных групп также может быть увеличено. На сегодняшний день завершаются работы по возведению «коробки» здания. В скором времени подрядчик сможет приступить к монтажу внутренних инженерных систем, отделке помещений и фасада здания, а затем и к благоустройству прилегающей территории.
Это дошкольное учреждение будет соответствовать современным требованиям по обеспечению доступной среды для маломобильных детей. Здесь будет все необходимое специальное оснащение, в том числе оборудован лифт. Это позволит всем детям чувствовать себя комфортно в детском саду вместе со своими сверстниками.
«Перед нами стоит задача ввести оба детских садика в эксплуатацию в 2019 году, их строительство входит в программу реализации нацпроекта «Демография». Для нас особенно важно выполнить наши обязательства перед людьми», - подчеркнула Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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