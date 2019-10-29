В Самаре театр драмы ждет реставрация
29 октября 2019 09:50
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В Самаре объявлены очередные торги на проектирование реставрации здания академического театра драмы им. М. Горького.
На подготовку проекта собираются направить больше 62 миллионов рублей из областного бюджета. Документация должна быть готова до 20 января 2021 года.
Проектировщику нужно определить причину прогиба несущих конструкций гардеробных помещений, расположенных под площадью перед драмтеатром, а также причину появления там грунтовых вод весной и осенью.
Также нужно обследовать состояние здания, в том числе все инженерные системы, фундамент. Кроме того, в техзадании указана полная замена устаревших сценических технологий, создание современной звукозаписывающей студии. Здание театра ждет ремонт фасадов, кровли, исторических интерьеров, перекрытий, расширение подвальных помещений со стороны Театральной площади для объединения подземных гардеробных.
В зрительном зале придется убрать 22 места, чтобы создать боковые проходы вдоль стен для людей с ограниченными возможностями (колясочников). На балконе уберут три задних ряда сидений для размещения вдоль всего балкона выносной осветительной аппаратуры.
Документацией предусмотрена и реставрация пристроя к зданию с переоснащением сценического комплекса и подсобных помещений.
Напомним, ранее в областной столице уже не раз пытались разработать проект реставрации театра. Последней идеей было строительство второго театрального зала в Струковском саду и моста к старому зданию через улицу Куйбышева, однако в связи с недовольством общественности торги отменили, пишет Самру.ру.
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