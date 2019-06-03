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В Самаре перекрыли подъезды сразу к нескольким корпусам больницы имени Середавина

3 июня 2019 10:20
34
В Самаре перекрыли подъезды сразу к нескольким корпусам больницы имени Середавина
Такие меры приняты из-за замены теплотрассы на улице Ташкентской.

Изменилась схема подъездов к корпусам больницы имени Середавина. Из-за масштабных работ по замене теплотрассы на Ташкентской, которые выполняет АО "ПТС", закрыты контрольно-пропускные пункты педиатрического и акушерского корпусов.

В пресс-службе больницы пояснили, что на местах будут выставлены указатели заезда.

Работы планируется завершить в ноябре текущего года, пишет Сити-Траффик.

- Через ворота кафе "Калинка" будет перекрыт въезд с с 1 июля по 17 июля. После выполнения работ и открытия КПП через "Калинку", будет перекрыт проезд в районе автомойки с 17июля по 27 июля, - пояснили в пресс-службе.

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Комментарии



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