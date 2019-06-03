В Самаре перекрыли подъезды сразу к нескольким корпусам больницы имени Середавина
3 июня 2019 10:20
34
Изменилась схема подъездов к корпусам больницы имени Середавина. Из-за масштабных работ по замене теплотрассы на Ташкентской, которые выполняет АО "ПТС", закрыты контрольно-пропускные пункты педиатрического и акушерского корпусов.
В пресс-службе больницы пояснили, что на местах будут выставлены указатели заезда.
Работы планируется завершить в ноябре текущего года, пишет Сити-Траффик.
- Через ворота кафе "Калинка" будет перекрыт въезд с с 1 июля по 17 июля. После выполнения работ и открытия КПП через "Калинку", будет перекрыт проезд в районе автомойки с 17июля по 27 июля, - пояснили в пресс-службе.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 июня 2019 10:20
Такие меры приняты из-за замены теплотрассы на улице Ташкентской. Благоустройство региона
32
1 июня 2019 13:33
По ходатайству Александра Хинштейна Минобороны РФ согласовало передачу 3 гектаров земли в районе улицы Панова и проспекта Масленникова в собственность... Благоустройство региона
429
31 мая 2019 14:06
Они проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благоустройство региона
312
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4432
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2669
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1256
Всё в Дом
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
130
31 мая 2019 20:11Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры. Всё в Дом
62
23 мая 2019 15:37
Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
292
ЖКХ
31 мая 2019 11:16
Мероприятие прошло с приглашением депутатов и чиновников. ЖКХ
190
30 мая 2019 16:31
В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. ЖКХ
315
30 мая 2019 15:26
На данный момент давление воды на участке снижено, ведется подготовка к отключению, на место выехали сотрудники аварийной бригады для подготовки к ремонту. ... ЖКХ
254
Экология
2 июня 2019 13:03
Будьте внимательны и осторожны! Экология
747
30 мая 2019 12:46
В рамках проекта предусмотрена не только посадка, но и уход за молодыми деревьями. Экология
246
30 мая 2019 12:43
Будут установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания. Экология
255
Видео
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
22
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
373
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
664
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
865
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15429
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
656
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
514
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
479
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
611
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
523
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
956
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
883
Мероприятия