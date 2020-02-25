В Самаре отремонтируют дворы на Революционной и улице Гагарина
25 февраля 2020 09:41
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В этом году в Железнодорожном районе Самары благоустроят три двора по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом стало известно в ходе объезда района главой Самары Еленой Лапушкиной.
В порядок приведут дворы по следующим адресам:
Мориса Тореза 47 / Революционная 139,
Гагарина 69,
Гагарина 7, 9.
На территориях планируется установка детских и спортплощадок, устройство газонов, освещения и пешеходных дорожек, пишет Самру.ру.
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Комментарии
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25 февраля 2020 09:41
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