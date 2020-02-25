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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре отремонтируют дворы на Революционной и улице Гагарина

25 февраля 2020 09:41
122
В Самаре отремонтируют дворы на Революционной и улице Гагарина
На территориях планируется установка детских и спортплощадок, устройство газонов.

В этом году в Железнодорожном районе Самары благоустроят три двора по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом стало известно в ходе объезда района главой Самары Еленой Лапушкиной.

В порядок приведут дворы по следующим адресам:

Мориса Тореза 47 / Революционная 139,
Гагарина 69,
Гагарина 7, 9.
На территориях планируется установка детских и спортплощадок, устройство газонов, освещения и пешеходных дорожек, пишет Самру.ру.
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Комментарии


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