В Кинеле продолжаются работы по благоустройству территорий
9 августа 2019 12:12
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Продолжаются ремонтные работы на общественных пространствах и дворовых территориях в г.о. Кинель. На каждом этапе за процессом наблюдают неравнодушные жители города.
Общественная инициатива и комплексный подход – залог успешной реализации мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».
Благодаря федеральному проекту в Кинеле уже преобразились 9 дворовых территорий и 7 общественных пространств.
«Есть результаты - благоустроенные дворы, детские игровые и спортивные площадки. Важно отношение людей к обновленным объектам благоустройства. Вот двор преобразился, но жители стремятся сделать его еще лучше, начинают высаживать новые цветники и украшать придомовую территорию. Совместными усилиями благоустраиваем наш город», - рассказал глава г.о. Кинель Владимир Чихирев.
Жительница Кинеля Алла Холоденина отмечает качественные изменения в городском «Детском парке», где в прошлом году установили новую детскую площадку, песочницу, площадью порядка ста квадратных метров, обустроили тротуары: «После ремонта парк действительно стал уютным и комфортным. Особенно много народу здесь в выходные, отдыхают, гуляют семьи с детьми и люди старшего возраста».
В 2019 году комплекс мероприятий по благоустройству продолжается. Сейчас в парке ведутся строительные работы по возведению необычной игровой площадки в виде деревянной крепости, которая стала прототипом исторического укрепления некогда располагавшегося в границах муниципалитета.
По словам одного из авторов дизайн-проекта благоустройства «Детского парка» Леонида Боничева, в процессе проектирования были предусмотрены все функциональные возможности парка, единый стиль оформления и ландшафтные особенности.
Так, участок вблизи детской площадки ежегодно весной сильно подтапливается талыми водами. В Кинеле не стали бороться с природными особенностями парка и нашли оригинальное решение. В ближайшее время здесь появится площадка-островок в виде корабля и арт-объекты - деревянные тумбы.
Историческое своеобразие и природная уникальность предусмотрены в проекте благоустройства территории, прилегающей к озеру Ладное, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2019 года.
«В плане инфраструктуры озеро востребовано жителями круглый год. Проект благоустройства включает функциональные элементы – набережную, сквер, спортивную и детскую площадки. К концу следующего года у нас это озеро будет полностью благоустроено», - поделился перспективами Владимир Чихирев.
Национальный проект «Жилье и городская среда» охватывает каждый городской округ и муниципальный район Самарской области. Мероприятия по благоустройству федерального проекта «Формирования комфортной городской среды» реализуются на 176 общественных пространствах и 272 дворовых территориях, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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