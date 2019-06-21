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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Улицу Куйбышева в Самаре сделают пешеходной

21 июня 2019 09:49
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Улицу Куйбышева в Самаре сделают пешеходной
Но перекрывать ее будут только по особым случаям.

Самарцы снова смогут гулять по проезжей части на улице Куйбышева. 19 июня исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующий закон, пишет 63.ру.

— Перекрывать проезжую часть на Куйбышева будут при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, например фестивалей, — гласит документ.

Законопроект предложила мэр Самары Елена Лапушкина. В качестве примера глава города привела опыт организации пешеходной зоны именно на этой улице на участке от Венцека до Красноармейской. Впервые это сделали во время чемпионата мира по футболу.

Инициатором того, чтобы улица осталась пешеходной, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров, а глава Самары дала официальное распоряжение. 4 июня областные парламентарии во втором чтении приняли законопроект.

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Комментарии



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