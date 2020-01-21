Цирк в Самаре реконструируют за два года
21 января 2020 11:25
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Как стало известно сегодня, 21 января, в ходе заседания комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы, реконструкция будет проведена в 2020-2021 годах, пишет Самру.ру.
Напомним, реконструкция самарского цирка анонсировалась, а затем откладывалась много лет. Еще в мае 2017 года сообщалось, что проект проходит госэкспертизу. Затем самарские депутаты отозвали предусмотренные на ремонт средства регионального бюджета в связи с отсутствием софинансирования в федеральной казне.
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