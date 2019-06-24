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На памятниках архитектуры в Самарской области запретили рисовать граффити даже не анонимно

24 июня 2019 12:46
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На памятниках архитектуры в Самарской области запретили рисовать граффити даже не анонимно
Старинное здание хотели украсить рисунком.

Областное управление госохраны объектов культурного наследия не разрешило украсить граффити-рисунком торец старинного здания в историческом центре Самары. Создание художественного объекта пытался согласовать с властями руководитель интернет-магазина «Кувалда.ру» Дмитрий Никонов. Он собирался привлечь к работе известного граффити-художника из Калининграда Андрея Adno, пишет СО ОНЛАЙН.

Граффити хотели разместить на торце здания, которое является памятником архитектуры. Дмитрий Никонов решил, что создание художественного объекта не на лицевой части фасада дома можно согласовать с властями. Поэтому он обратился в твиттере к администрации Ленинского района, которая переправила его вопрос в управление государственной охраны объектов культурного наследия. Но Владимир Филипенко, врио руководителя управления, ответил Никонову, что согласование размещения граффити на объектах культурного наследия невозможно в принципе. «Размещение граффити, конструкций и устройств на фасадах объектов культурного наследия управлением не согласовываются, так как это затрагивает предмет охраны ОКН», — написал он.

«Ну, будем надеяться, что хотя бы фасад данному дому когда-нибудь отремонтируют. Кирпич со стороны двора, кстати, с последним ремонтом в желтый цвет закрасили, но видимо, это, по мнению служб ЖКХ граффити не считается», — заметил руководитель «Кувалды», получив ответ Филипенко.
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