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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Фабрику-кухню в Самаре восстановят более чем за 1,3 млрд рублей

21 ноября 2019 09:25
98
Фабрику-кухню в Самаре восстановят более чем за 1,3 млрд рублей
Найден подрядчик.

Найден подрядчик для реставрации здания фабрики-кухни на ул. Ново-Садовой, 149 в Самаре.
Работы выполнит АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" - за 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Другие претенденты на контракт на торги не заявлялись.

Напомним, после завершения реставрации в необычном здании в форме серпа и молота, 1939 года постройки, планируется открыть филиал Государственной Третьяковской галереи. Ремонт должен быть завершен до конца октября 2021 года, пишет Самру.ру.

В настоящее время здание фабрики-кухни частично разобрано и не используется.
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