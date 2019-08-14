14 августа начнется строительство нового трамвайного поворота к «Самара Арене»
14 августа 2019 16:26
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Сначала рабочие начнут выборку грунта. Один из важнейших этапов пройдет осенью - установка автоматических стрелок, произведенных в Чехии. Они станут первыми в Самаре.
Московское шоссе на время строительства перекрывать не будут.
После завершения объекта появится поворот на территорию у стадиона по двум путям. Трамваи смогут следовать со стороны 15-го микрорайона и обратно.
Завершить строительство объекта полностью планируют до конца 2019 года.
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Комментарии
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