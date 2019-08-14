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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

14 августа начнется строительство нового трамвайного поворота к «Самара Арене»

14 августа 2019 16:26
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Завершить строительство объекта полностью планируют до конца 2019 года.
14 августа в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской стартуют работы по строительству части трамвайной линии, ведущей к стадиону «Самара Арена». Контракт подписан в понедельник. Подрядчик - "ВТС-Метро". Стоимость - больше 70 млн рублей, передает trkterra.ru.

Сначала рабочие начнут выборку грунта. Один из важнейших этапов пройдет осенью - установка автоматических стрелок, произведенных в Чехии. Они станут первыми в Самаре.

Московское шоссе на время строительства перекрывать не будут.

После завершения объекта появится поворот на территорию у стадиона по двум путям. Трамваи смогут следовать со стороны 15-го микрорайона и обратно.

Завершить строительство объекта полностью планируют до конца 2019 года.


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Комментарии



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