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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Во дворах Самары появится 206 видеокамер, которые будут следить за трудными подростками

23 июля 2019 11:47
95
Во дворах Самары появится 206 видеокамер, которые будут следить за трудными подростками
На их содержание ежегодно будет тратиться ежегодно от 5 до 10 млн рублей из городского бюджета.

С 2020 года дворы Самары оборудуют 206 видеокамерами. Основной целью установки средств видеофиксации является пресечение правонарушений в подростковой среде.

Ежегодно с 2019 по 2021 гг. на обслуживание таких камер будет тратиться от 5 до 10 млн рублей из городского бюджета, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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