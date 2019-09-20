Субботник в рамках Всемирного дня чистоты пройдет в Самаре

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21 сентября состоится субботник в рамках Всемирного дня чистоты, к которому Россия присоединяется вместе с более чем 150 странами мира.Сотрудники регионального оператора, а также волонтеры акции «Сделаем!» и СамГТУ объединят усилия и очистят берег озера Первый затон и близлежащую лесополосу.Место проведения: Куйбышевский район, озеро Первый затон (координаты: 53.156496, 50.193366).Расписание мероприятия:9:30 - участники встречаются на месте проведения субботника.С 10:00 до 13:00 – очистка территории.После 13:00 будет работать полевая кухня для участников субботника.Как добраться: необходимо ехать по Южному шоссе от автостанции «Аврора» через р. Самара (Толевый мост) до ТЦ «Амбар», возле ТЦ развернуться и далее ехать прямо. На первом повороте - повернуть направо, на втором повороте – налево, далее прямо до озера, где состоится субботник.