Самарский цирк обновят за 395 млн рублей
10 декабря 2019 12:52
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Как уже сообщалось, с 2020 года начнется реконструкция самарского цирка. Он расположен на ул. Молодогвардейская, д. 220, и является филиалом Росгосцирка.
В областном бюджете средства на реконструкцию уже заложены. Так, согласно данным областной программы “Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года”, на эти цели будет потрачено 395 млн рублей.
В 2020 году на реконструкцию цирка выделено 143,7 млн рублей, а в последующие два года, 2021 и 2022 годы, сумма составит 125,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на реконструкцию цирка в Самаре будет выделено 330 млн рублей.
При этом, согласно данным областного минстроя, объект не включен в перечень объектов, деньги на реконструкцию которых выделят в рамках нацпроекта «Культура», пишет СитиТраффик.
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