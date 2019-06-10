На ремонт ливневого коллектора на Ракитовском шоссе в Самаре потратят около 23 млн рублей
10 июня 2019 10:51
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В Самаре проведут аварийный ремонт магистрального коллектора по Ракитовскому шоссе. На работы потратят 22 932 229 рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Заказчик работ – МП «Инженерные системы». Необходимо отремонтировать 100 погонных метров коллектора диаметром 250 см на участке от улицы Олимпийской в сторону путепровода «Ракитовский». Подрядчик должен закончить работу за 150 дней со дня подписания контракта.
Договор заключат с ООО «СК Сервис-Д», пишет Регион Самара.
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