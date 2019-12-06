На склоне у площади Славы в Самаре устанавливают светодинамический фонтан

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Эффектное новогоднее украшение – для знакового места Самары. Чуть больше недели понадобится МП «Самарагорсвет», чтобы склон у площади Славы засиял, словно ледяной дворец! Специалисты муниципального предприятия начали работы по монтажу нового каскадного светодинамического фонтана. Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые когда-либо монтировали в Самаре. Длина – более 200 м, ширина – более 10, вес – порядка 4 тонн.«Чтобы доставить конструкцию с завода-изготовителя - из Санкт-Петербурга – задействовали три длинномерных большегруза и ЗИЛ. В настоящее время собирают металлический каркас. Затем приступят к креплению светодинамического шнура и других элементов иллюминации, например, светящихся шаров «Снежные комки», пирамид. Стоит отметить, что, как и вся городская иллюминация, инсталляция энергоэффективна, что соответствует требованиям проекта "Умный город", который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Потребляемая мощность – до 400 Ватт, так что можно сравнить с несколькими домашними лампами накаливания», - сообщил Главный инженер МП г. о. Самара «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.На установку данной новинки понадобится больше времени, нежели на другие виды иллюминации.«Для сборки задействовали 6 человек. Монтировать такую инсталляцию сложнее в первую очередь потому, что сама конструкция довольно тяжелая. Я работаю в муниципальном предприятии пять лет, впервые участвую в таких масштабных работах. Наводим красоту перед новогодними праздниками, и очень хочется поскорее подключить световой фонтан. Приглашу друзей – вместе придем сюда, посмотрим, как преобразился склон», - рассказал сотрудник электротехнической лаборатории МП г. о. Самара «Самарагорсвет» Валентин Канаев.С каждым годом иллюминации на самарских улицах становится все больше. С объемом работ этого года справились на 98%. В том числе по поручению Первого заместителя Главы г. о. Самара Владимира Василенко дополнительные работы проведены возле «Триумфальной арки» на Аллее трудовой славы - деревья украсили гирляндами.Кроме монтажа «фонтана» у площади Славы, еще предстоит дополнить новогодний декор на площади им. В.В. Куйбышева – после того, как там появится «Резиденция Деда Мороза», сообщает горадминистрация.