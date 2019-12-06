Я нашел ошибку
Главные новости: 
Премия вручается за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка и защиту законных интересов граждан.
«Юристом года в Самарской области» стал сотрудник Поволжского банка Сбербанка
Участниками семинара стали представители молодежных объединений Самарской области, возраст которых не превышает 25-ти лет.
Молодежным активистам СО рассказали о визуальном контроле качества автомобильных дорог
В рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг крупнейший банк страны разработал специальный налоговый портал.
Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.
Самарские полицейские изъяли у "закладчиков" пять килограммов наркотиков
Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города.
В Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний»
На месте будущего строительства был установлен поклонный крест.
В ИК-15 освятили место строительства православного храма в честь Иверской иконы Божией Матери
Дмитрий​ Азаров​ в Москве встретился с​ представителями Общественного Фонда им. Великой Княгини Евдокии Московской, а также представителями духовенства РПЦ.
Уникальная выставка «Государь. Воин. Защитник веры» пройдет в​ Самаре в рамках празднования Дня города
Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в Самарской области стало одной из ключевых тем обсуждения.
Обеспечение безопасности дорог местного значения одно из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления
сегодня  Пятница, 6 декабря, 16:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/12:
USD 63.81
-0.38
EUR 70.72
-0.39
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На склоне у площади Славы в Самаре устанавливают светодинамический фонтан

6 декабря 2019 12:41
104
На склоне у площади Славы в Самаре устанавливают светодинамический фонтан
Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые устанавливали в Самаре.

Эффектное новогоднее украшение – для знакового места Самары. Чуть больше недели понадобится МП «Самарагорсвет», чтобы склон у площади Славы засиял, словно ледяной дворец! Специалисты муниципального предприятия начали работы по монтажу нового каскадного светодинамического фонтана. Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые когда-либо монтировали в Самаре. Длина – более 200 м, ширина – более 10, вес – порядка 4 тонн.

«Чтобы доставить конструкцию с завода-изготовителя - из Санкт-Петербурга – задействовали три длинномерных большегруза и ЗИЛ. В настоящее время собирают металлический каркас. Затем приступят к креплению светодинамического шнура и других элементов иллюминации, например, светящихся шаров «Снежные комки», пирамид. Стоит отметить, что, как и вся городская иллюминация, инсталляция энергоэффективна, что соответствует требованиям проекта "Умный город", который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Потребляемая мощность – до 400 Ватт, так что можно сравнить с несколькими домашними лампами накаливания», - сообщил Главный инженер МП г. о. Самара «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

На установку данной новинки понадобится больше времени, нежели на другие виды иллюминации.

«Для сборки задействовали 6 человек. Монтировать такую инсталляцию сложнее в первую очередь потому, что сама конструкция довольно тяжелая. Я работаю в муниципальном предприятии пять лет, впервые участвую в таких масштабных работах. Наводим красоту перед новогодними праздниками, и очень хочется поскорее подключить световой фонтан. Приглашу друзей – вместе придем сюда, посмотрим, как преобразился склон», - рассказал сотрудник электротехнической лаборатории МП г. о. Самара «Самарагорсвет» Валентин Канаев.

С каждым годом иллюминации на самарских улицах становится все больше. С объемом работ этого года справились на 98%. В том числе по поручению Первого заместителя Главы г. о. Самара Владимира Василенко дополнительные работы проведены возле «Триумфальной арки» на Аллее трудовой славы - деревья украсили гирляндами.

Кроме монтажа «фонтана» у площади Славы, еще предстоит дополнить новогодний декор на площади им. В.В. Куйбышева – после того, как там появится «Резиденция Деда Мороза», сообщает горадминистрация.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
6 декабря 2019  12:41
На склоне у площади Славы в Самаре устанавливают светодинамический фонтан
На склоне у площади Славы в Самаре устанавливают светодинамический фонтан
   Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые устанавливали в Самаре. Благоустройство региона
103
6 декабря 2019  11:30
В Самаре будут ремонтировать тротуары
В Самаре будут ремонтировать тротуары
  В Самаре будут ремонтировать тротуары Обновленные тротуары должны появиться уже в следующем году. Благоустройство региона
114
5 декабря 2019  14:19
Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые когда-либо монтировали в Самаре.
Светодинамический фонтан длиной более 200 метров начали монтировать на склоне у площади Славы в Самаре
Эта светодиодная конструкция будет одной из самых больших, которые когда-либо монтировали в Самаре.   Благоустройство региона
391
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
262
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1792
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
629
Весь список
Всё в Дом
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
359
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
494
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
899
Весь список
ЖКХ
6 декабря 2019  09:30
ЭнергосбыТ Плюс наведался к самарским должникам за тепло из числа топ-10
ЭнергосбыТ Плюс наведался к самарским должникам за тепло из числа топ-10
Имущество, конфискованное в рамках этих мероприятий, будет до конца года реализовано силами энергокомпании. ЖКХ
152
6 декабря 2019  09:12
Специалисты ПТС устраняют повреждение теплосети по ул.Печерской в Самаре
Специалисты «ПТС» устраняют повреждение теплосети по ул. Печерской в Самаре
  Специалисты «ПТС» устраняют повреждение теплосети по ул.Печерской в Самаре В планах теплоэнергетиков завершить основные работы по устранению... ЖКХ
170
5 декабря 2019  16:46
Реализован механизм дистанционной подачи документов для перезаключения договора поставки газа населению Самарской области.
Компанией «Газпром межрегионгаз Самара» упрощен механизм перезаключения договоров поставки газа для физических лиц
Реализован механизм дистанционной подачи документов для перезаключения договора поставки газа населению Самарской области. ЖКХ
394
Весь список

Экология
6 декабря 2019  11:44
В Самарской области прогнозируют сильный порывистый ветер
В Самарской области прогнозируют сильный порывистый ветер
Возможны порывы до 15-18 м/сек. Экология
363
5 декабря 2019  13:27
Жителей Самарской области предупреждают о мокром снеге и ветре
Жителей Самарской области предупреждают о мокром снеге и ветре
Будьте внимательны и осторожны! Экология
794
5 декабря 2019  10:00
Самарцев ждет резкое потепление
Самарцев ждет резкое потепление
О капризах погоды в ближайшие дни рассказали метеорологи. Экология
233
Весь список

Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
210
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
526
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
465
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
429
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
753
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1105
Весь список

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
429
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
454
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
712
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1947
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2410
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1652
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний»
Уникальная выставка «Государь. Воин. Защитник веры» пройдет в​ Самаре в рамках празднования Дня города
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Урал"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные