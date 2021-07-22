За ближайшие выходные в Самаре запланировано выполнить перекладку теплотрасс сразу на нескольких участках

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За ближайшие выходные в Самаре запланировано выполнить масштабную перекладку теплотрасс сразу на нескольких участках. Сложности работам добавляет то, что предстоит переход через перекрестки улиц, являющихся одними из важных транспортных артерий города.

Кроме того, замена трубопроводов сопряжена с разборкой трамвайных путей, которые в дальнейшем силами специалистов профильного муниципального предприятия будут смонтированы вновь.

Также по мере завершения работ подрядчики ресурсоснабжающей организации восстановят благоустройство проезжей части дорог, задействованных в ремонте.

Все нюансы обсудили на городском штабе по подготовке к отопительному сезону под председательством Владимира Василенко.

Первый вице-мэр подчеркнул, что, прежде всего, нужно позаботиться о минимизации неудобств для жителей и с поставленными задачами по ремонту и техническому перевооружению теплосетевых объектов справиться не только максимально качественно, но и оперативно.

График работ специально сформирован именно так – на время, когда многие горожане уезжают на отдых на дачи, за город, когда интенсивность движения транспорта снижается.

В грядущие выходные подрядчики будут активно трудиться на улице Клинической – «протянут» трубопроводы через два поперечника в границах улиц Мичурина и Чернореченской, а также заменят трубы теплотрассы в районе пересечения улиц Агибалова и Красноармейской.

Работам по переходу теплотрасс через автодороги также уделяется повышенное внимание. На штабе подрядные организации отчитались о готовности к старту следующего этапа перекладок труб через 3 перекрестка.

Поэтому для скорейшего начала работ планируется, что уже в пятницу, 23 июля, в этих локациях начнут действовать необходимые меры по ограничению движения транспорта, включая общественный.

Поручено подготовить и разместить все дорожные знаки и аншлаги, информирующие горожан о возможностях объезда зон перекладок. Сейчас завершается проработка соответствующих схем. В частности, изменения коснутся нескольких трамвайных маршрутов: №№ 1, 3, 4, 16, 23. Планируется также временно приостановить движение по маршруту № 18. Профильные службы нацелены на то, чтобы к началу следующей рабочей недели, а именно к 05:00 26 июля запустить электротранспорт по привычным «веткам».

«С таким большим объемом задач одномоментно на трех объектах нам предстоит справиться впервые. Однако, бригады полностью готовы – старт работ намечен на пятницу, 23 июля, то есть параллельно с закрытием движения. Начальник Службы пути оптимально распределил силы и средства для того, чтобы специалисты активно работали на всех перекрестках. Завтра мы намерены разобрать трамвайные пути – в связи с перекладкой теплотрасс традиционно выполняем сначала демонтаж рельсошпальной решетки. В дальнейшем смонтируем пути заново, при этом будем применять новые материалы: крепежные элементы, рельсы, шпалы. Таким образом, энергетики меняют трубы, а мы обновляем свое путевое хозяйство», – пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Кроме того, на период работ временно изменятся схемы движения троллейбусов №№ 6, 16, 4, 12, 17, 20, 15 и автобусов ряда маршрутов. Подробная информация будет размещена дополнительно на официальном сайте Администрации Самары, а также в социальных сетях (в официальных аккаунтах мэрии).

«В следующий раз одновременную перекладку теплотрасс с переходом через проезжую часть дорог наметили на третью декаду августа, – добавил Первый вице-мэр. – В зоны плановых работ попадут улицы Авроры, Гаражная, Врубеля».

Фото: администрация Самары