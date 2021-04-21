Временно ограничат движение транспорта по улице Ново-Вокзальной

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством аварийных работ на теплотрассе по ул. Ново-Вокзальная (в районе дома № 247) с 08:00 22 апреля до 23:00 25 апреля в Самаре будет закрыто движение для всех видов транспорта по ул. Ново-Вокзальной на участке от Московского шоссе в направлении улицы Ново-Садовой.

В указанный период движение автобусов маршрутов №№ 96, 205, 272, 295 будет организовано по временной схеме:

- автобусы маршрутов №№ 272, 295 в направлении ул. Ново-Садовой будут следовать по ул. Ново-Вокзальной - ул. Фадеева - ул. XXII Партсъезда – Московскому шоссе – ул. Жигулевской – ул. Силовой и далее по своим маршрутам:

- автобусы маршрутов №№ 96, 205, 272, 295 в направлении ул. Фадеева будут следовать по Московскому шоссе, с разворотом на пересечении с ул. Жигулевской (на светофоре в районе «БКК») и далее по Московскому шоссе и ул. Ново-Вокзальной.