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Владимир Василенко поручил нарастить темпы и объемы работ по расчистке кровель в Самаре

25 января 2022 16:45
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Всего в городе насчитывается порядка 7 тысяч скатных кровель, из них осталось очистить порядка четверти.

Сегодня, 25 января, под руководством Первого вице-мэра Самары Владимира Василенко в профильном департаменте прошло еженедельное оперативное совещание. В числе основных тем – не только качество и своевременность проведения актуальных сезонных работ, но и соблюдение подрядными организациями требований охраны труда, особенно это касается бригад, занимающихся расчисткой кровель.

«Чтобы осуществить уборку кровель, необходимо обеспечить ряд организационно-методических мероприятий, которые обезопасят выполнение данных видов работ. Необходимо обучить, провести инструктажи на рабочих местах, укомплектовать персонал средствами индивидуальной защиты – это спецодежда, обувь, страховочные привязи и канаты. Также в обязательном порядке должен быть выдан допуск на производство работ на высоте. В рамках системы управления охраны труда работодателем должны быть оценены риски получения травм при выполнении данных видов работ и приняты меры для их исключения. От этого напрямую зависят жизнь и здоровье людей, которые выполняют эти работы», – пояснил начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Алексей Флёрин.

Всего в городе насчитывается порядка 7 тысяч скатных кровель, из них осталось очистить порядка четверти. В планах на сегодняшний день – ликвидация опасных снежных навесов и наледи на 187 крышах. Работают коммунальные службы по всему городу.

Также Владимир Василенко поручил не снижать темпы и объемы работ по расчистке и вывозу снега с территорий города. Для этого за сутки (день 24 января и ночь 25 января) задействовали 581 единицу техники (собственных машин профильных предприятий и организаций, а также привлеченных) и 2 891 дворника и уборщиков других территорий. Работы продолжаются в режиме усиления. Город готовят к следующим снегопадам, которые согласно прогнозам синоптиков могут возобновиться уже завтра.

 

Фото:   администрация Самары

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