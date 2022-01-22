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Владимир Василенко объезжает районы Самары с проверкой качества выполненных работ 

22 января 2022 16:46
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22 января в областном центре сильный снег, а также метель с порывами ветра.

22 января в областном центре сильный снег, а также метель с порывами ветра. Это потребовало мобилизации всех служб благоустройства и коммунальщиков Самары. 

В расчистке территорий города задействованы порядка 420 единиц техники, в смену также вышли около 3500 уборщиков территорий. 

"Все руководители в рамках своих компетенций осуществляют круглосуточный контроль и при необходимости корректируют работу. Главам районов поставил задачу лично мониторить ситуацию, и координировать работу УК, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ, а также дорожных служб на вверенных им участках. Сейчас мы находимся в Ленинском районе, далее проследуем в Промышленный, Кировский и Октябрьский районы. Завтра с утра проверим качество выполнения работ в оставшихся районах», - добавил Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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