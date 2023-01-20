Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с ТКО

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Сегодня, 20 января 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами с областным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

На совещании были озвучены результаты работы в этой сфере за 2022 год, оценены перспективы на текущий год, рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 года является обеспечение сортировки отходов в объеме 100% и снижение объема захоронения отходов в 2 раза.

В рамках создания устойчивой системы обращения с отходами на территории Самарской области успешно реализуется региональная составляющая федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Вопросы экологической повестки находятся на личном контроле Главы региона Дмитрия Азарова.

«Если в начале 2019 года в Самарской области обрабатывалось не более 8% твердых бытовых отходов, то к концу прошлого года на территории региона было собрано более 1,1 млн. тонн отходов, и из них при плане в 37% на обработку направлено 43,3%. Регион перевыполнил все плановые показатели федерального проекта», – отметил Виктор Кудряшов успехи Самарской области в развитии отрасли обращения с ТКО.

Таких результатов Самарской области удалось достичь за счет дополнительного ввода мощностей по обработке ТКО в период с 2019 по 2022 год в размере 350 тыс. тонн (при плановом значении 330 тыс. тонн).

В начале 2019 года обработку отходов в регионе осуществляли 3 мусоросортировочных комплекса. С 2019 по 2022 год в систему обращения с ТКО введены три новых комплекса, введены за счет тарифа два, модернизированы три ранее введенных мусоросортировочных комплекса с увеличением мощности объекта.

«В 2022 году в соответствии с паспортом регионального проекта в полном объеме выполнены мероприятия по модернизации мусоросортировочного комплекса в г.о. Новокуйбышевск, введена в эксплуатацию вторая линия сортировки ТКО, что позволило увеличить мощность объекта с 40 до 100 тыс. тонн в год», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.

В 2021-2022 годах муниципалитетами с общей численностью населения свыше 100 тыс. человек (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань) в рамках реализации проекта «Комплексная система обращения ТКО» с участием средств федерального и областного бюджетов закуплено 2 195 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Определены места (контейнерные площадки) для расстановки контейнеров для раздельного накопления ТКО, в настоящее время ведется работа по расстановке контейнеров.

На 2023 год запланирована модернизация объекта капитального строительства «Универсальный производственный комплекс» в г.о. Тольятти. Цель реконструкции – увеличение глубины извлечения вторичных материальных ресурсов.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс в муниципальном районе Сызранский мощностью 100 тыс. тонн. Действующий комплекс мощностью 80 тыс. тонн будет выведен из эксплуатации, таким образом, дополнительный ввод мощности по обработке ТКО составит 20 тыс. тонн.

Помимо этого, в Сызранском районе в этом году планируется завершить модернизацию действующего усовершенствованного высоконагружаемого полигона твердых бытовых отходов (с увеличением вместимости полигона до 2 миллионов тонн). В рамках модернизации на полигоне будет также введен объект утилизации ТКО (компостирование) мощностью 28 тыс. тонн в год.

Все вышеперечисленные объекты реализуются за счет внебюджетных источников.

Для достижения перспективных показателей и результатов федерального проекта в 2023-2030 годы на территории региона планируется строительство пяти многофункциональных комплексов и трех экотехнопарков.