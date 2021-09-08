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В центральной части Самары будет отключено холодное водоснабжение

8 сентября 2021 17:37
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9 сентября специалисты «РКС-Самара» проведут масштабные плановые работы на сетях водоснабжения в центральной части города.

9 сентября пройдут масштабные плановые работы на сетях водоснабжения в центральной части города. На улицах Ленинградской, Ленинской, Самарской, Венцека, Бр.Коростелёвых заменят сразу восемь задвижек диаметром 150 и 300 мм, а также пожарные гидранты.

На время проведения работ с 9.00 9 сентября до 6.00 10 сентября будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул.Ленинградская,114,116,116а,120,122,124,118,102,104,106,108,110,93,95,97,99,101,103

ул.Ленинская,1,3,5,6,7,8,8Б,9,10,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а,20,25а,25,26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,48,49,50,50а,51,53,55,61,63,65,66,66Б,67,68,69,70,71,72,73,74,75,75а,76,78,79,82,83,95,100а,100,102,104,106,110,112,116,

ул.Садовая,1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,15а,16,17,18,19,20,21,22,22б,22в,23,25,27,

ул.Самарская,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,32,33,34,36.38,41,

ул.Галактионовская,1,2,3,5,7,9,11,13,13а,15,15а,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,29а, 30,30а,32,33,34,35,35в,35г,35д,35е,35х,35к,35н,37а,39, 

ул.Молодогвардейская,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,70,72,74,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53.55,57,59,61,63,65,67,69,71, 

переулок Тургенева, 4,17,7,1,23,25,27, 

переулок Узенький, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

ул.Затонная, 10,11,12,13,15,16,19,30,34,40,42,44,46,48,50,52,54,58,

ул.Венцека,36,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,69,79,71,72,74,77,78,81,89,97,90,92,93, 96,98,95,101,102,105,106,107,109,110,117,111,119,125,127, 

переулок Запланный, 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13, 15,16,17, 

ул.Бр.Коростелевых, 7,9,11,13,15,17,19,25, 

ул. Арцыбушевская, 8,4,6,10,3,1а,3а,5а,7,28,30,36, 

ул.Л.Толстого,109, 

переулок Гончарова, 3,5,16,18,4,6,8. 

Жителям рекомендуется сделать запас воды, также в течение дня питьевую воду будут подвозить в бойлерах. Адреса будут указываться на сайте samcomsys.ru в разделе «Диспетчерская». 

Новая запорная арматура повысит надёжность работы системы водоснабжения, а также в будущем сократит схему отключения при возникновении аварийных ситуаций.

 

Фото:   pixabay

 

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