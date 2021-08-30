В Тольятти 2 сентября 4 улицы останутся без воды

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Некоторые жители Тольятти в четверг, 2 сентября, останутся без воды. Причина неудобств – плановые работы на внутриквартальном водоводе диаметром 200 мм на улице Лизы Чайкиной, 62а.

Воду отключат в 9:30 в домах по следующим адресам:

улица Лизы Чайкиной, 62, 62а, 66, 68;

улица Ярославская, 23, 29.

Точное время завершения работ на водоводе не указывается. Однако коммунальщики предупреждают, что со 2 по 4 сентября может временно изменить качество воды по мутности в четвертом микрорайоне Комсомольского района.

А еще 2 сентября подобные работы будут проводиться на магистральном водоводе диаметром 150 мм. Она расположен на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Молодежный.

Поэтому с 9:30 до окончания работ без коммунального блага останутся жители следующих домов:

улица Карла Маркса, 46, 46а, 46 стр.1, 50, 54;

бульвар Молодёжный, 2, 3, 4, 5, 7.

А в 12,32,38 кварталах Центрального района Тольятти может помутнеть вода. С этими неудобствами придется сталкиваться в течение нескольких дней – до 4 сентября.

Также сообщается, что при необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером. Специалисты намерены завершить все работы на водоводах в максимально короткие сроки.