В Тольятти 2 сентября 4 улицы останутся без воды

Некоторые жители Тольятти в четверг, 2 сентября, останутся без воды. Причина неудобств – плановые работы на внутриквартальном водоводе диаметром 200 мм на улице Лизы Чайкиной, 62а.
Воду отключат в 9:30 в домах по следующим адресам:
Точное время завершения работ на водоводе не указывается. Однако коммунальщики предупреждают, что со 2 по 4 сентября может временно изменить качество воды по мутности в четвертом микрорайоне Комсомольского района.
А еще 2 сентября подобные работы будут проводиться на магистральном водоводе диаметром 150 мм. Она расположен на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Молодежный.
Поэтому с 9:30 до окончания работ без коммунального блага останутся жители следующих домов:
А в 12,32,38 кварталах Центрального района Тольятти может помутнеть вода. С этими неудобствами придется сталкиваться в течение нескольких дней – до 4 сентября.
Также сообщается, что при необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером. Специалисты намерены завершить все работы на водоводах в максимально короткие сроки.