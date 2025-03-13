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В самарском ЖКХ спрос на кадры снизился на 12%

13 марта 2025 09:54
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В самарском ЖКХ спрос на кадры снизился на 12%

16 марта в России отмечают профессиональный праздник работники сферы ЖКХ. В преддверии этой даты аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких специалистах больше всего нуждаются компании из жилищной-коммунальной сферы и какие зарплаты они готовы платить своим сотрудникам.

В 2024 году компании из сферы ЖКХ открыли в России 89,6 тыс. вакансий, и это на 16% больше, чем годом ранее. Между тем в Самарской области было открыто порядка 1,5 тыс. вакансий, что на 12% меньше, чем в 2023 году.

Активнее всего в регионе искали персонал компании со специализацией «Водоснабжение и канализация» (они открыли 55% вакансий), «Благоустройство и уборка территорий и зданий» (47%) и «Энергосбережение» (26%).

Коммунальные службы Самарской области чаще всего открывали вакансии для бухгалтеров (10% от общей доли предложений), менеджеров по продажам (5,6%), водителей (4%), инженеров ПТО, инженеров сметчиков (3,5%).

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