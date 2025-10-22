В Самарской области изменится размер минимального взноса за капитальный ремонт с 2026 года

50

Члены комитета по ЖКХ Самарской губдумы на заседании 21 октября 2025 года задали вопрос министру ЖКХ Самарской области Виталию Брижаню, как изменится размер минимального взноса за капитальный ремонт с 2026 года.

Тот ответил, что предельный размер стоимости основных работ по капремонту его министерство предлагает увеличить на 30 %. Что касается минимального размера взноса, то с 1 января 2026 года он составит 12,48 рублей: именно такую величину министерство ЖКХ будет рекомендовать принять областному правительству.

На данный момент минимальный размер взноса за капремонт в регионе составляет 9,6 руб. за кв. м, пишет СитиТраффик.