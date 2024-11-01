в Самарской области заработал новый мусорный оператор

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В пятницу, 1 ноября, в Самарской области начал работать новый оператор по вывозу отходов. Это акционерное общество «Экология».

— 1 ноября 2024 года АО «Экология» начинает свою деятельность в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Самарской области. На маршруты выходит больше 400 единиц техники во всех городских округах и муниципальных районах области, — сообщили в организации.

В обязанности регоператора входит сбор и транспортирование отходов согласно территориальной схеме, а также их обработка, утилизация и захоронение в соответствии с региональной программой по обращению с ТКО.

Акционерное общество «Экология» раньше существовало в форме государственного унитарного предприятия Самарской области. Компанию организовали еще в 2001 году, она занимается сбором неопасных отходов. Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Минимущество Самарской области, а директором — Константин Ряднов, который, к слову, стоял у истоков «ЭкоСтройРесурса» в 2016–2018 годах.

Революцию в сфере ЖКХ запланировал провести врио губернатора Вячеслав Федорищев. 6 августа он объявил, что действующему регоператору «ЭкоСтройРесурс» найдут замену, пишет 63.ру.