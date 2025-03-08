В Самарской области увеличат тарифы на газ

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Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые розничные цены на газ, реализуемый населению. Будут действовать с 1 июля 2025 года.

Для квартир, где есть только газовые плиты, тариф вырастет с 9,91 до 10,75 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 8,14 рубля. С 1 июля 2025 г. он подорожает до 8,87 рубля.

Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 7130 рублей. С 1 июля 2025 г. тариф увеличат до 7880 рублей, пишет Самара Город | Новости Самары