В Самарской области утвердили сроки роста тарифов ЖКХ в 2022

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В Самарской области стало известно, на сколько процентов поставщики ЖКХ смогут поднять цены в 2022 году. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального Правительства.

Из документа следует, что в первом полугодии стоимость жилищно-коммунальных услуг для жителей региона не изменится. Однако с июля 2022 года цены на ЖКХ могут увеличиться. Если проанализировать Постановление, то можно увидеть, на сколько процентов могут вырасти тарифы в конкретных населённых пунктах, пишет ГТРК Самара.

Вот некоторые цифры:

В Похвистнево и в Новокуйбышевске – 5,8%

В Тольятти – 5,7%

В Самаре – 5,2 %

В Чапаевске – 4,5 %

В Сызрани – 4,2 %

Информацию о других населённых пунктах можно найти в Постановлении на сайте регионального Правительства. Следует отметить, что в муниципальных районах области также могут поднять тарифы со второго полугодия 2022.