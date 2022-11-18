В Самаре устраняют последствия первого обильного снегопада

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18 ноября восточный и юго-восточный ветер порывами от 7 до 12 м/с принес в Самару сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Днем, 17 ноября уровень осадков составил 3,6 мм, в ночь на 18 ноября эта цифра возросла до 18 мм. Таким образом, совокупно за сутки в городе выпало 21,6 мм осадков. За прошедшую ночную смену было выведено 116 единиц техники, основной фронт работ – обработка реагентом во избежание гололедицы и наката. Всего в дневную смену в городской черте, в том числе на внутриквартальных территориях, были задействованы 221 единица техники и 3595 дворников и уборщиков», - сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самарs Олег Ивахин.

Помимо подведомственных Департаменту городского хозяйства и экологии предприятий на уборку города также вышли районные службы благоустройства, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН. В усиленном режиме они приступили к устранению последствий первого обильного снегопада. Только в Ленинском районе во дворах и на незакрепленных территориях работает 176 дворников и 12 единиц спецтехники. Пристальное внимание уделяется уборке от снежных накоплений внутриквартальных проездов, придомовых территорий, выходов из подъездов, лестничных маршей и тротуарных дорожек во дворах.

В предстоящую ночную смену службы благоустройства города совсем не планируют сбавлять темп. По словам специалистов профильного ведомства в ночное время суток основной фронт работ определят погодные условия.

«В ночь запланирован выход порядка 120 – 130 единиц техники, к ним присоединятся 50 КАМАЗов с крупногабаритными кузовами и 12 погрузчиков для эффективной организации работ. Также дополнительно привлечем свыше 100 сотрудников для уборки тротуаров, пешеходных зон и посадочных площадок. При этом погода не собирается упрощать задачу, весь день – осадки, при температуре +2С. По этой причине мы снова корректировали график работ и поставили подрядным организациям задачи по открытию дождеприемных решеток, для того, чтобы талая и дождевая вода своевременно уходили с проезжей части, а также по откачке воды с низких мест», - отметил Олег Ивахин.

По поручению uлавы города Елены Лапушкиной, приоритетными направлениями при планировании работ на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях являются ключевые городские магистрали, подходы и подъезды к детским садам, школам, больницам и другим объектам социальной сферы. Уже вечером, 18 ноября, мэр вместе с руководителем Департамента городского хозяйства и экологии и главами районов оценят работу всех городских служб и подведомственных МБУ. Как и в прошлые года особое внимание будет уделено обращениям горожан.

Фото: администрация Самары