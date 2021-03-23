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В Самаре продолжают очистку решеток дождеприемников от снега и льда

23 марта 2021 15:13
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Сегодня велись работы в переулке Тургенева, где имеются и отдельные дождеприемники, и целый каскад, как в районе перекрестка с улицей Братьев Коростелевых.

В настоящее время службы благоустройства, коммунальные организации во взаимодействии с МП «Инженерные системы» продолжают очистку решеток дождеприемников от снега и льда. В частности, организована работа на внутриквартальных территориях, в прилотковой зоне автодорог. Специалисты профильного муниципального предприятия проливают коммуникации горячей водой, чтобы ликвидировать пробки.

В обязательном порядке учитывается рельеф местности – повышенное внимание уделяется потенциально опасным местам, коими считаются низины. Благодаря своевременно проведенному комплексу работ на участках, оснащенных системой ливневой канализации, исключается подтопление во время оттепели.

До 25 марта необходимые работы планируется завершить на 1305 дождеприемниках в низинах, где очистка выполняется в первоочередном порядке. К сегодняшнему дню с ними справились уже на 85%.

Сегодня велись работы в переулке Тургенева, где имеются и отдельные дождеприемники, и целый каскад, как в районе перекрестка с улицей Братьев Коростелевых.

«Поскольку участок низинный, здесь каскад имеет 4 решетки; длина – 3 м 20 см, глубина – 1 м 40 см. До очистки на всю глубину канава усиленного дождеприемника была заполнена снегом, шугой и льдом. В результате работ вода уходит без проблем в трубу диаметром 500 мм. За день только одна бригада успевает охватить работами 7-8 локаций, на каждую может уходить немало времени – до 40 минут, так как чаще всего из-за «капризов» погоды отмечается наличие более плотного льда», – пояснил мастер участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Александр Коннов.

Работы по освобождению «ливневок» от мусора и других попадающих в них посторонних предметов МП «Инженерные системы» ведет в постоянном режиме – круглогодично, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:    пресс-служба горадминистрации

 

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