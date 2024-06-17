В Самаре завершена перекладка теплосети вдоль улице Владимирской

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Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») выполнили замену тепловой сети в районе пересечения улиц Чернореченской и Владимирской. Работы здесь ведутся в рамках подготовки к комплексному благоустройству бульвара, которое предусмотрено по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В общей сложности в зоне комплексного благоустройства полностью завершено обновление на двух участках теплосети - в районе жилого дома №12 по улице Чернореченской и вдоль улицы Владимирской.

«Реализация проекта позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для жителей района, а также исключит вероятность проведения ремонтных работ на месте нового благоустройства», - отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.