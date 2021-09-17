В Самаре временно ограничат движение по улице Фрунзе 

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Самаре вводятся временные ограничения движения по улице Фрунзе в районе дома № 79 с 05:00 18 сентября 2021 года до 06:00 19 сентября 2021 года. Ограничительные меры необходимы для выполнения восстановительных работ.



В районе дома № 79 по улице Фрунзе устранят повреждение тепловой сети. Организация «Т Плюс» проведет аварийно-восстановительные работы на участке в максимально короткие сроки. В этот период жители близлежащих домов, а также детский сад № 56 будут обеспечены горячим водоснабжением. На движении городского электрического транспорта (трамваев) производство работ не отразится.



Подробно со схемой ограничения движения транспорта в зоне производства работ, а также со схемой организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.