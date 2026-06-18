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В Самаре разница в цене между новостройками и «вторичкой» сократилась до 13%

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В Самаре разница в цене между новостройками и «вторичкой» сократилась до 13%

Согласно данным аналитического центра Авито Недвижимости, озвученным на форуме «Движение», в крупных городах России сокращается разница в стоимости между квартирами в новостройках и на вторичном рынке. Самая заметная динамика в цене год к году отмечается в Нижнем Новгороде (теперь квадратный метр на вторичном рынке на 15% доступнее новостроек, в мае 2025 разница составляла 21%), Перми (снижение разницы с 29% до 24%), Уфе (с 25% до 21%), а также Казани (с 17% до 13%). В Краснодаре разница в цене сократилась с 16% до 14%. Отдельно в Самаре готовые квартиры доступнее новостроек на 13% (сокращение разрыва на 1 процентный пункт по сравнению с маем 2025 года).

Больше всего сэкономить на покупке жилья на вторичном рынке можно в Челябинске (разница в цене за кв. м: 41,9 тыс. рублей), Перми (41 тыс. рублей), Омске (37,7 тыс. рублей), Уфе (34,1 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (31,7 тыс. рублей). В Самаре величина отрыва составляет 19,5 тыс. рублей за кв.м.

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