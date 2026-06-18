В Жуковском Московской области беспилотник попал в многоквартирный дом

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный дом в Жуковском Московской области, пострадавших нет. Об этом 18 июня сообщил глава городского округа Андроник Пак.

«Разрушения зафиксированы в седьмом подъезде на 25-м этаже, в районе выхода на пожарную лестницу. Две балконные плиты обрушились вниз, одна из них упала на территорию детской игровой площадки», — написал он в мессенджере «Макс».

Отмечается, что повреждения получил многоквартирный жилой дом по улице Гагарина. В результате инцидента никто не пострадал. По словам Пака, в настоящее время на месте происшествия работают необходимые оперативные службы, пишут "Известия".