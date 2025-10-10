Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад.
В Самаре увеличено до 21 число аварийных бригад
Глава региона подчеркнул: всех их объединяет любовь к Родине, к нашей стране, желание помогать нашим бойцам в выполнении задач СВО.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации"
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.
Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
В Самаре увеличено до 21 число аварийных бригад

10 октября 2025 18:41
94
По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад.

9 октября глава города Самара Иван Носков совместно с главными инженерами компаний «РКС-Самара» и Самарского филиала ПАО «Т Плюс» проверил ход ремонта и реконструкции сетей водо- и теплоснабжения, а также оценил выполнение восстановительного благоустройства после вскрытий. Проверка прошла по тем адресам, с которых жители обращались к главе города в социальных сетях. В их числе – участки по улицам Нефтяников, 4, Таганской, 6б и Магнитогорской, 6б.

«Сети во дворах и около социальных объектов должны быть заменены или отремонтированы в первую очередь, тем более при таких масштабных ремонтах. Работы идут в графике, на улице Нефтяников проводились аварийные работы на сетях водоснабжения, нареканий от жителей сейчас нет. Наоборот – благодарят, что аварийная бригада бережно обошлась с молодыми березками, которые жители высадили сами. На Магнитогорской при ремонте теплотрассы с деревьями поступили менее аккуратно, к тому же не убрали сломанные стволы и ветви, – отметил глава города Самара Иван Носков. – С ресурсоснабжающими компаниями мы на связи, взаимопонимание есть, задачи понятны, тем не менее с проверками буду выезжать до полного завершения ремонта и благоустройства». 

На участке квартальной теплосети в границах улиц Магнитогорской, Гагарина, Тухачевского и проспекта Карла Маркса работы завершаются. Для бесперебойной подачи тепла в 3 соцучреждения, 3 организации и 14 многоквартирных домов, которые запитаны от этой теплотрассы, переложено порядка 3,25 км труб. 

«Заполнение тепловых сетей планируем с 10 октября, чтобы все потребители как можно быстрее получили тепло, – рассказал заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по капитальному строительству Андрей Евграфов. – Все обязательства выполняем. Возле детского сада и школы площадки после вскрытия уже заасфальтированы, постепенно продолжаем работы по засыпке на участке. Благоустройство территорий по постоянной схеме организуем в несколько этапов».

В Куйбышевском районе глава города проверил состояние участков ремонтно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения. Так, во дворе дома № 4 по улице Нефтяников специалисты компании «РКС-Самара» заменили поврежденный участок трубы, выполнили засыпку котлована и восстановили газоны. Благоустройство после ремонта водопроводной линии диаметром 50 мм находится в завершающей стадии. 

«На улице Таганской, 6б работы куда более сложные, поскольку водовод большого диаметра – 1000 мм. В минувший четверг бригада восстанавливала герметичность сварного шва на трубе, после окончания ремонта территорию обязательно благоустроим, – сказал главный инженер компании «РКС-Самара» Игорь Давыдов. – Есть определённые трудности с оперативным устранением повреждений на изношенных сетях в связи с их количеством. Для лучшего реагирования привлекаем пять дополнительных бригад за счёт подрядных организаций».

По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад: Самарский филиал ПАО «Т Плюс» каждую смену выводит по 7 бригад, ООО «Самарские коммунальные системы» – 14 бригад. 

Сообщить о проблемах, связанных с подачей холодной воды, жители Самары могут на сайте https://samcomsys.ru/, по вопросам работы теплосетей обращения принимаются на сайте http://tss.tplusgroup.ru/. Напомним также, что в департаменте городского хозяйства и экологии работает «горячая линия» по вопросам отопления: 8 (846) 266-56-17 и 8 (846) 266-54-54.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

