В Самаре увеличено до 21 число аварийных бригад

9 октября глава города Самара Иван Носков совместно с главными инженерами компаний «РКС-Самара» и Самарского филиала ПАО «Т Плюс» проверил ход ремонта и реконструкции сетей водо- и теплоснабжения, а также оценил выполнение восстановительного благоустройства после вскрытий. Проверка прошла по тем адресам, с которых жители обращались к главе города в социальных сетях. В их числе – участки по улицам Нефтяников, 4, Таганской, 6б и Магнитогорской, 6б.



«Сети во дворах и около социальных объектов должны быть заменены или отремонтированы в первую очередь, тем более при таких масштабных ремонтах. Работы идут в графике, на улице Нефтяников проводились аварийные работы на сетях водоснабжения, нареканий от жителей сейчас нет. Наоборот – благодарят, что аварийная бригада бережно обошлась с молодыми березками, которые жители высадили сами. На Магнитогорской при ремонте теплотрассы с деревьями поступили менее аккуратно, к тому же не убрали сломанные стволы и ветви, – отметил глава города Самара Иван Носков. – С ресурсоснабжающими компаниями мы на связи, взаимопонимание есть, задачи понятны, тем не менее с проверками буду выезжать до полного завершения ремонта и благоустройства».



На участке квартальной теплосети в границах улиц Магнитогорской, Гагарина, Тухачевского и проспекта Карла Маркса работы завершаются. Для бесперебойной подачи тепла в 3 соцучреждения, 3 организации и 14 многоквартирных домов, которые запитаны от этой теплотрассы, переложено порядка 3,25 км труб.



«Заполнение тепловых сетей планируем с 10 октября, чтобы все потребители как можно быстрее получили тепло, – рассказал заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по капитальному строительству Андрей Евграфов. – Все обязательства выполняем. Возле детского сада и школы площадки после вскрытия уже заасфальтированы, постепенно продолжаем работы по засыпке на участке. Благоустройство территорий по постоянной схеме организуем в несколько этапов».



В Куйбышевском районе глава города проверил состояние участков ремонтно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения. Так, во дворе дома № 4 по улице Нефтяников специалисты компании «РКС-Самара» заменили поврежденный участок трубы, выполнили засыпку котлована и восстановили газоны. Благоустройство после ремонта водопроводной линии диаметром 50 мм находится в завершающей стадии.



«На улице Таганской, 6б работы куда более сложные, поскольку водовод большого диаметра – 1000 мм. В минувший четверг бригада восстанавливала герметичность сварного шва на трубе, после окончания ремонта территорию обязательно благоустроим, – сказал главный инженер компании «РКС-Самара» Игорь Давыдов. – Есть определённые трудности с оперативным устранением повреждений на изношенных сетях в связи с их количеством. Для лучшего реагирования привлекаем пять дополнительных бригад за счёт подрядных организаций».



По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад: Самарский филиал ПАО «Т Плюс» каждую смену выводит по 7 бригад, ООО «Самарские коммунальные системы» – 14 бригад.



Сообщить о проблемах, связанных с подачей холодной воды, жители Самары могут на сайте https://samcomsys.ru/, по вопросам работы теплосетей обращения принимаются на сайте http://tss.tplusgroup.ru/. Напомним также, что в департаменте городского хозяйства и экологии работает «горячая линия» по вопросам отопления: 8 (846) 266-56-17 и 8 (846) 266-54-54.

Фото: администрация Самары