В Самаре ул. Авроры временно перекроют из-за перекладки теплосетей

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В 2021 году в Самаре проведут ремонт теплосетей на 52 участках улиц. При этом на семи из них работы уже ведутся (к примеру, это ул. Мяги, Нагорная, Печерская и др.), на других же пока только запланированы.

Подготовку к новому отопительному сезону планируют вести, минимизировав неудобства для горожан. В частности, близлежащие дома собираются переводить на временные схемы подачи горячей воды, чтобы не лишать жителей водоснабжения на период ремонта и перевооружения сетей.

Кроме того, во время работ, к примеру, на ул. Авроры перекрывать проезжую часть будут только в выходные. Как рассказали в администрации города, дорогу намерены закрывать вечером в пятницу. Возобновить движение там будет можно уже к утру понедельника. Пока сроки начала ремонта на ул. Авроры, отметим, не названы.

В настоящее время в планах теплоэнергетиков на 2021 год замена 65 км труб в Самаре. Это абсолютный рекорд за все годы, и список улиц может быть увеличен уже в ближайшие дни, пишет Самру.ру.