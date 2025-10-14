Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Самаре тепло поступило в 96% жилфонда

14 октября 2025 10:18
130
В Самаре тепло поступило в 96% жилфонда

Данные приводит горадминистрация утром во вторник, 14 октября. К теплу подключены 223 школы.

Также к теплоносителю подключили 300 объектов здравоохранения, 226 детских садов и 153 учреждения спорта, культуры и допобразования. Кроме того, отопили 96% многоквартирных домов.

Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/.

Также в Самаре работает горячая линия по отоплению. 

Звонки принимаются по телефонам: 
 8-846-337-90-07 (пн-пт 8.30-17.30)
 8-846-266-54-54 (круглосуточно) 

