В Самаре тепло поступило в 96% жилфонда

Данные приводит горадминистрация утром во вторник, 14 октября. К теплу подключены 223 школы.

Также к теплоносителю подключили 300 объектов здравоохранения, 226 детских садов и 153 учреждения спорта, культуры и допобразования. Кроме того, отопили 96% многоквартирных домов.

Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/.

Также в Самаре работает горячая линия по отоплению.

Звонки принимаются по телефонам:

8-846-337-90-07 (пн-пт 8.30-17.30)

8-846-266-54-54 (круглосуточно)