В Самаре специалисты ТТУ приводят в порядок опоры контактной сети

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В Самаре, во время апрельского месячника по благоустройству, опоры контактной сети наземного общественного электротранспорта не только очищают и окрашивают, но и обрабатывают специальным препаратом, защищающим такие объекты от самовольщиков.



На балансе ТТУ свыше 8 тысяч опор. Порядка трети из них удается охватить работами за сезон – с весны до осени. В этом году материалов заготовили больше, чем в прошлом. В частности, для «антивандальной» обработки – 800 литров.



Свои бригады на участки направляет служба энергохозяйства ТТУ. Предприятие задействует до восемнадцати сотрудников, которые трудятся по всему городу.



Процесс четко отлажен. Сначала первый рабочий размачивает листовки и удаляет их скребком, за ним следует второй – наносит «серебрянку», а третий занимается финишной обработкой. «Антивандальное» покрытие прозрачное, без резкого запаха. Оно может служить до 1 года.

Фото: администрация Самары