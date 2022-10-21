В Самаре специалисты обсудили особенности организации работ по очистке кровель от снега и наледи

148

В четверг, 20 октября, в областной столице состоялся семинар по охране труда «Организация сезонных работ при очистке кровель зданий от снега и наледи в 2022-2023 году». В преддверии грядущего зимнего сезона эта тема особенно актуальна.

На мероприятии присутствовали около 150 представителей управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК, образовательных учреждений - тех организаций и предприятий, сотрудники которых занимаются очисткой кровель от снега и наледи, проводят работы на высоте, отвечают за содержание территорий вблизи жилых домов и социально-значимых объектов.

В центре внимания участников семинара был один из значимых аспектов - необходимость не только обеспечивать порядок и своевременную очистку кровель, но и строго соблюдать все требования к организации работ на высоте во избежание несчастных случаев и травмирования людей.

Так, согласно закону, если предприятие осуществляет очистку кровель от снега и наледи, его работники обязаны пройти обучение не только по охране труда, но и знать правила работы на высоте. Работодатель должен обеспечивать посещение сотрудниками периодических медицинских осмотров и снабжать людей средствами индивидуальной защиты, к которым применяются серьезные требования со стороны контрольных органов. Большое внимание на семинаре уделялось тому, какие работники могут быть допущены к работам на крыше и какую подготовку они должны пройти, особенностям необходимых средств индивидуальной защиты, правильной организации самих работ на высоте.

«Для того чтобы обеспечить безопасность при работе на высоте, расчистке крыш от наледи и снега необходимо использовать каску, защитный сигнальный жилет. Нужны стропы, анкерные точки, анкерные столбики, устанавливающиеся на крыше, привязи. Если сотрудник хочет получить еще и какую-то тепловую защиту, то требуется сигнальный утепленный костюм», - отметила бренд-менеджер компании по производству спецодежды «Восток-Сервис» Ксения Иванова.

Актуальность и значимость обучающих мероприятий отмечают и представители работодателей: им необходимо быть в курсе последних новшеств и требований в сфере охраны труда, чтобы организовать работу предприятий эффективно и при этом неукоснительно соблюдать закон.

Фото: администрация Самары