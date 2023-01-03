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В Самаре службы благоустройства и коммунальщики готовы к возобновлению снежных осадков

3 января 2023 18:56
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В ночь на 4 января ожидается выпадение снега, мокрого снега и дождя в количестве от 3 до 5 мм.

Вместе с похолоданием до минусовых отметок, вернувшимся в Самару в ночь на 3 января, город вновь ждет возобновление снежных осадков. Синоптики прогнозируют их в ночь на 4 января – ожидается выпадение снега, мокрого снега и дождя в количестве от 3 до 5 мм. Погодные условия продолжат оставаться сложными еще и в связи с туманом, ветром до 11 м/с и образованием гололеда. МЧС объявило желтый уровень опасности.

До местных служб благоустройства и коммунальщиков прогноз погоды доведен, прошли установочные совещания. Поручено подготовить дополнительные силы и средства, чтобы встретить непогоду «во всеоружии». При этом до ухудшения условий поставлена задача максимально активно продолжать обработку территорий противогололедными материалами, сконцентировав основные усилия во дворах.

Для предстоящей ночной уборки улиц бригады подрядчиков сформированы. Они будут работать в составе 85 дорожных рабочих и 157 машин (совокупно). В том числе планируется использовать привлеченную технику (21 самосвал и 11 погрузчиков) и привлеченный персонал для расчистки территорий вручную (дополнительно 24 человека). Как обычно, в «арсенале» для механизированной уборки больше всего многофункциональных дорожных комбинированных машин – в ночь выйдет 59 единиц. Им по силам и расчистка, и внесение реагентов. Эти же машины входят в состав автопоездов.

В уборке улиц города в дневную смену 4 января планируется задействовать 229 уборщиков территорий и 135 единиц техники.

Горожан просят быть аккуратными. Автомобилистам не рекомендуется пользоваться личным транспортом без крайней необходимости, а при выезде ГИБДД напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции. При маневрировании нужна высокая бдительность и осторожность.

Кроме того, службы благоустройства просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах. Во время снегопада это позволит автопоездам следовать согласно принятому алгоритму (колонной машин, друг за другом, уступом) и оперативно, по всей ширине привести в порядок проезжую часть дорог.

Также коммунальщики обращают внимание жителей на необходимость исключить парковку вблизи контейнерных площадок, чтобы мусоровозы могли беспрепятственно и без задержек подъехать к ним и освободить баки от мусора, количество которого в период продолжительных праздничных выходных увеличивается в несколько раз.

 

Фото:   администрация Самары

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