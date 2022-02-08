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В Самаре работы по расчистке и вывозу снега не прекращаются

8 февраля 2022 22:29
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В целом в эту ночь в уборке улиц по всему городу задействованы 119 дорожных рабочих и 281 единица техники

Подрядные организации стараются выполнить как можно больший объем работ до изменения погодных условий.
 
Сегодня специалисты активизировали работы по расчистке и вывозу снежных накоплений с проспекта Масленникова – важного поперечника, соединяющего две крупнейшие магистрали – улицу Ново-Садовую и Московское шоссе. В прошлом дорожно-строительном сезоне участок от Ново-Садовой до Мичурина был отремонтирован комплексно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
 
Здесь ведутся работы по расширению проезжей части и вывозу снега на спецплощадки складирования. Также на проспекте поддерживают порядок на выходах к пешеходным переходам и остановочных площадках.

В целом в эту ночь в уборке улиц по всему городу задействованы 119 дорожных рабочих и 281 единица техники, только самосвалов для транспортировки снега - 133. Запланированы работы на дорогах 2-4 категорий, а также расчистка проездов на дорогах 5 категории в частном секторе.

 

Фото:   администрация Самары

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