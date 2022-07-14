В Самаре работы по перевооружению теплотрасс ведутся на 15 объектах

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В этом году запланировано провести работы на 20 участках тепловых сетей: первоначальный список был расширен почти вдвое в связи с увеличением объема финансирования.



При этом большая часть вложений направлена в Куйбышевский район. В части устройства теплосетей – в районе перекладки на 25-ом квартале производятся земляные и монолитные работы, по улице Грозненской – готовность объекта составляет уже 90%.



Владимир Василенко детально разобрал с подрядчиками работы на каждом объекте, отметив при этом удовлетворительную работу по модернизации теплосетей по улице Ташкентской: на участке собрана практически вся труба и выполнены все врезки в камере.

Особое внимание Первый заместитель Главы уделил и объекту, который расположился на улице Самарской – в границах Ленинградской и Некрасовской. Здесь в ночь на 14 июля удалось уложить 11 лотков общей протяженностью 33 метра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации