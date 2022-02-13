В Самаре продолжают расчищать улично-дорожную сеть 

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Сегодня работники сделали упор на удаление валов с автодороги с целью дальнейшей их транспортировки, а также продолжили расчистку тротуаров, переходов и остановочных площадок.



Так, на территории Самарского района сегодня рассредоточили 15 единиц техники. Основная задача на сегодня у специалистов этой организации – расчистка самарского Арбата. Также в работе будут находиться спуски по Алексея Толстого, Некрасовской и Ленинградской.



45 единиц техники задействует в день подрядная организация ООО «Кедр-1».



В Кировском районе основная задача –расширить автодорогу по улице Ташкентской и произвести уборку тротуаров. Также в планах расчистка отведенного участка на улице Победы, расширить проезжие части в районе улиц Елизарова, Енисейской и Дальневосточной.



По этой причине, с самого утра дорожные рабочие окружили вниманием и Крымскую площадь с прилегающими остановочными пунктами.

Фото: администрация Самары