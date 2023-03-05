В Самаре продолжается противогололедная обработка и уборка снега  

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5 марта объявлен желтый уровень опасности - прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега.

В условиях температурных «качелей» профильным муниципальным предприятиям, подрядчикам, районным администрациям и управляющим организациям поручено не прекращать противогололедную обработку.

Это касается пешеходных участков, основного хода проезжей части дорог, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, остановочных площадок, выходов на пешеходные переходы и их периметров.

В ночную смену был обеспечен выход на улицы Самары 81 рабочего 222 ед. техники. За 2 смены на площадки временного складирования доставлено 6 406,8 т снега. Для противогололедных мероприятий за сутки израсходовано 118,6 т,

Сегодня днем вывели 196 единиц техники и 2 152 уборщика. Внутриквартальные зоны обслуживают 1 849 дворников и 46 машин.

Фото: администрация Самары