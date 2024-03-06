В Самаре продолжается поддерживающий ремонт проезжей части дорог 

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Аварийно-ямочный ремонт в существующих погодных условиях является единственно возможным: этот вид ремонта допустим, если на улице до -15 градусов С и даже когда относительно сыро. После придания локации, на которой зафиксированы ямочность и значительные выбоины, аккуратной геометрической формы, покрытие очищают и просушивают компрессором. Только после этих процедур локацию заливают литой смесью. Благодаря своим характеристикам смесь способна выпаривать остатки влаги и застывать в течение 15-20 минут, не требуя укладки катком.

Список мест, где требуется произвести поддерживающий ремонт, пополняется с учетом постоянного контроля за состоянием улично-дорожной сети и выявления новых дефектов. С наступлением весны у специалистов появляется возможность вести более тщательный мониторинг. Параллельно за ситуацией на дорогах следят ГИБДД и Прокуратура. Кроме того, не остается без внимания информация, полученная от жителей города.

К настоящему времени бригады муниципального предприятия «Благоустройство» завершили работы на следующих объектах:

- на улице Советской Армии, в районе дома № 190А;

- на участках улицы Красноармейской;

- в районе пересечения улиц XXII Партсъезда и Гагарина;

- на участках улицы Воронежской;

- на отдельных локациях проезжей части по улице Лукачева;

- на ряде локаций улицы Льва Толстого;

- на путепроводе «Казачий»;

- на улице Казачьей от улицы Шоссейной до улицы Осетинской.

Сегодня на улице Осетинской работы, начатые накануне, продолжили. В числе первоочередных спешат привести в порядок дороги, находящиеся в Куйбышевском районе и ведущие к новой крупной поликлинике – объекту здравоохранения в Волгаре (в границах улиц Осетинской и В. Талабаева).

Далее работами по аварийно-ямочному ремонту постепенно охватят еще 22 объекта в разных районах Самары.

Фото: администрация Самары