В Самаре подключение социальных учреждений к теплу приблизилось к 100%

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Первыми на очереди подачи тепла – социальные объекты.

«Все учреждения опеки запущены на 100%, школы – 99%, детские сады – 98,5%. На сегодняшний день идет точечная отработка по социальным учреждениям, и к выходным у нас уже не должно остаться школ и детских садов, которые бы не были подключены к теплу», - сообщил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

Объекты здравоохранения находятся на особом контроле, на данный момент процент подключения таких зданий достиг 95%, из них стационары с круглосуточным пребыванием людей – 99%.

В части внушительного жилого фонда – батареи потеплели уже в каждом втором доме (52,5%). Ежедневно к теплоснабжению подключают порядка полутора тысяч зданий, и темпы ресурсоснабжающие организации только наращивают. Также подчеркнем важность работы не только теплоснабжающих компаний, но и управляющих - сами объединения должны приложить усилия и держать на контроле все процессы, необходимые для подачи тепла в дома.

До официального старта работы «горячей линии» все вопросы горожан, связанные с обеспечением теплоснабжением, берутся в работу Департаментом городского хозяйства и экологии, а также в режиме онлайн передаются в администрации внутригородских районов для отработки на местах. В ближайшие дни «горячая линия» будет открыта. Все адреса остаются на контроле до полного исполнения задач.

Фото: администрация Самары