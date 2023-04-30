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В Самаре по ряду адресов временно не будет воды

30 апреля 2023 13:20
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В Самаре по ряду адресов временно не будет воды

В течение ближайших семи дней специалисты «РКС-Самара» планируют провести ряд ремонтно-профилактических работ. Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.

 2 мая для ремонтных работ на линии холодную воду могут отключить с 09:00 до 19:00 по адресам: ул. Калининградская: 9, 12, 14, 16, 18, 20, 26; ул. Фасадная, 2а ст.1, 2а.ст2, 2, 2а, 4, 6, 8; ул. Грозненская, 2к1, 2к3, 2к4, 4, 6, 8, 10; ул. Зелёная: 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15а, 17; ул. Стадионная: 1а,1; ул. Кишиневская: 2, 3, 4, 5, 6, 4а, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Молодежный, 11, 13; пер. Торговый,13,15. Адрес установки бойлера: ул. Фасадная: 2а. 

 4 мая для замены пожарного гидранта ХВС будет отключено по адресу ул. Советской Армии, 125. Там же будет стоять бойлер с питьевой водой. Планируется провести работы с 10:00 до 13:00. 
 
Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. Список работ может быть скорректирован.

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