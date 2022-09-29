В Самаре количество домов, подключенных к теплу, приблизилось к 3000

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Подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы – на постоянном контроле. В Департаменте городского хозяйства и экологии Самары продолжают проходить заседания штаба, где представители ресурсоснабжающих организаций, профильных служб и внутригородских районов обсуждают ход подключения к теплу. Совещание прошло под руководством Первого заместителя главы города Владимира Василенко.

«По результатам начавшегося отопительного сезона объекты социальной сферы первой категории уже подключены на 82%, в их число входят учреждения здравоохранения, опеки и социальной защиты, а также школы и детские сады. Отдельный вопрос – учреждения, встроенные в многоквартирные дома. В такие объекты подадут тепло по мере подключения самих МКД. Помимо этого продолжается подключение отопления в вузы, ссузы, а также учреждения культуры и спорта», - сообщил руководитель Департамента городского хозяйства Самары Олег Ивахин.

По словам специалистов, число подключенных многоквартирных домов за один день удалось нарастить почти вдвое – с 1557 до 2936. При этом взаимодействию внутригородских районов, ресурсоснабжающей организации и профильного департамента отводится особая роль, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации