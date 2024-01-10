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В Самаре из-за коммунальной аварии заморозило дом

10 января 2024 13:50
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в Самаре из-за коммунальной аварии заморозило дом

Жители дома № 37 по улице Енисейской забили тревогу. В начале года там прорвало трубу отопления. Из-за воздействия горячего пара в сочетании с сильным морозом дом начал покрываться льдом.

— Дом не был готов к отопительному сезону. В подвале произошло два крупных прорыва труб горячего водоснабжения и отопления, — написал в редакцию 63.RU житель злополучного дома.

Отопление удалось частично восстановить. Однако, как пишут жильцы, труба продолжает разрушаться под воздействием горячей воды, пара и контраста температур. Попасть в подвал невозможно из-за риска ожогов.

— Поскольку электропроводка проложена в подвале, начались сбои и короткие замыкания. 8 января в одном из подъездов пропал свет. Также произошло разрушение труб холодной воды, теперь в одном из подъездов лопнули два стояка с холодной водой. У кого-то нет воды на кухне, у кого-то — в санузле, — сообщили нам обеспокоенные граждане.

Однако дело осложняет тот факт, что от пара обледенела газовая труба. И люди опасаются, что ее тоже может прорвать.


— Необходимо срочное отключение дома от отопления, слив системы, продув подвалов, чтобы туда могли войти люди. Необходимо в прямом смысле прорубать путь в подвал, так как там замерзшие сталактиты. Нужно вырезать поврежденные участки труб и варить новые куски. У нашей УК нет техники для этого. Мы уже склоняемся к вызову МЧС, — пишет житель дома.

При этом ситуацию комментировал в своем Telegram-канале глава Кировского района Игорь Рудаков:

— Там сложная ситуация. Новая УК приступила к ремонту отопления, поменяли лежак в подвале, но утечка продолжается. Поставили насосы, будет парение, будет некрасиво, но вы пока с отоплением. Как только спадет температура, будем срезать остальные трубы, сливать дом и менять всё. УК готова и понимает свою ответственность. Просьба подойти с пониманием, немного потерпеть.

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